73 قتيلاً من قوات النظام والفصائل في المعارك العنيفة والقصف بريفي حلب وإدلب خلال اليوم.. ونحو 320 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد”

3 فبراير,2020
دقيقة واحدة

لا تزال الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل والمجموعات الجهادية من جهة أخرى،  على محاور عدة في ريفي حلب وإدلب. وتحاول قوات النظام الوصول إلى سراقب والطريق الدولي حلب- اللاذقية. أما في جبهات حلب، فقد تمكنت الفصائل من اغتنام آليات وذخائر بعد استعادة السيطرة على نقاطها في زتيان وخلصة بريف حلب الجنوبي.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، غياب طائرات النظام الحربية والمروحية بشكل مفاجئ بعد أن قصفت ريفي حلب وإدلب بنحو 150 غارة، وأبلغت مصادر “المرصد السوري” بأن توقف الطائرات السورية جاء بشكل مفاجئ، فيما يقتصر القصف الجوي  على الطائرات الروسية فقط، حيث نفذت غارات استهدفت ريفي حلب وإدلب.
وبذلك يرتفع عدد الغارات الجوية من الطائرات الروسية إلى 110، استهدفت كل من أورم الكبرى والكماري وخان العسل والبرقوم وأوتستراد حلب-دمشق الدولي بريف حلب، وسراقب ومحيط كفربطيخ وداديخ بريف إدلب. 
كما ارتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية التابعة للنظام إلى 149، استهدفت كل من المسطومة وجبل الأربعين ومناطق في جبل الزاوية وسراقب ومحيطها والطريق الدولي “m4” بريف إدلب ومناطق الاشتباكات في ريف حلب.
وارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية إلى 56، استهدفت أرياف إدلب وحلب ومناطق الاشتباكات فيهما
كما ارتفع عدد الشهداء المدنيين جراء القصف الجوي من الطائرات الروسية وطائرات النظام إلى 14، وهم: 8 بينهم 7 من عائلة واحدة من ضمنهم 4 أطفال و3 مواطنات، جراء براميل متفجرة على سرمين. ومواطنة جراء غارات روسية على مدينة الأتارب، وطفل جراء استهداف طائرات النظام الحربية لأطراف مدينة بنش شرق إدلب، و3 مواطنين بقصف جوي روسي على بلدة أورم الكبرى. ومواطن في محيط بلدة المسطومة جراء قصف طائرات النظام الحربية.
ووثق “المرصد السوري” مزيدا من الخسائر البشرية بين الطرفين، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال اليوم إلى 26، كما ارتفع تعداد قتلى المقاتلين إلى 47 بينهم 34 جهادي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

3 فبراير,2020

الأرتال العسكرية التركية تصل تباعا إلى منطقة “خفض التصعيد”.. و320 شاحنة وآلية عسكرية تدخل إلى حلب وإدلب منذ الصباح

2 فبراير,2020

مقتل وإصابة 3 عناصر من “قسد” في هجوم مسلح داخل مقهى بريف دير الزور

2 فبراير,2020

سقوط طائرة مسيرة تركية في ريف القامشلي.. والفصائل الموالية لتركيا تقصف قرى “عين عيسى”

2 فبراير,2020

حرس الحدود التركي يفرق اعتصاما سلميا على الحدود السورية مع لواء إسكندورن بعد مطالبته بوقف العمليات العسكرية أو فتح الحدود أمام المدنيين