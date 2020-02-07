مدير المرصد السوري: سراقب باتت تحت سيطرة النظام والروس بشكل كامل، وبذلك تبقى 15 بلدة ليكون بشكل كامل طريق دمشق – حلب الدولي تحت سيطرة الروس والنظام

7 فبراير,2020
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مدير المرصد السوري: سراقب باتت تحت سيطرة النظام والروس بشكل كامل، وبذلك تبقى 15 بلدة ليكون بشكل كامل طريق دمشق – حلب الدولي تحت سيطرة الروس والنظام، وهذا يعني أن المرحلة الأولية للعملية العسكرية المتفق عليها بين الروس والأتراك في سوتشي تحققت بفتح طريق حلب – دمشق الدولي، ويبقى طريق حلب – اللاذقية في مرحلة ثانية بعد تهدئة تستمر إلى فترة.

المدنيون هم الضحية دائماً، هم الذين يدفعون الثمن ولا يمكنهم العودة إلى منازلهم خوفاً من الاعتقال، هناك تنسيق كامل واجتماعات بين الأتراك والروس، المضحك أنه في الأمس كان هناك اجتماع بين ضباط أتراك وممثلين عن الفصائل في مطار تفتناز ووعدوهم أن يفكوا الحصار عن سراقب ويدافعوا عنها، بسبب الأحوال الجوية اليوم لايوجد طائرات يبدو الاتفاقات في سوتشي لا تتخطى الذهاب إلى إدلب حتى اللحظة، الاشتباكات تتركز في ريف حلب الجنوبي شمال سراقب، لدينا معلومات مؤكدة أن من يرسل طائرات مسيرة إلى مطار حميميم هو تركي الجنسية معروف لدى روسيا والمخابرات التركية، يقوم بتجميعها داخل الأراضي السورية وإرسالها إلى قاعدة حميميم.

مدير المرصد السوري: سراقب باتت تحت سيطرة النظام والروس بشكل كامل

مدير المرصد السوري: سراقب باتت تحت سيطرة النظام والروس بشكل كامل، وبذلك تبقى 15 بلدة ليكون بشكل كامل طريق دمشق – حلب الدولي تحت سيطرة الروس والنظام، وهذا يعني أن المرحلة الأولية للعملية العسكرية المتفق عليها بين الروس والأتراك في سوتشي تحققت بفتح طريق حلب – دمشق الدولي، ويبقى طريق حلب – اللاذقية في مرحلة ثانية بعد تهدئة تستمر إلى فترة. المدنيون هم الضحية دائماً، هم الذين يدفعون الثمن ولا يمكنهم العودة إلى منازلهم خوفاً من الاعتقال، هناك تنسيق كامل واجتماعات بين الأتراك والروس، المضحك أنه في الأمس كان هناك اجتماع بين ضباط أتراك وممثلين عن الفصائل في مطار تفتناز ووعدوهم أن يفكوا الحصار عن سراقب ويدافعوا عنها، بسبب الأحوال الجوية اليوم لايوجد طائرات يبدو الاتفاقات في سوتشي لا تتخطى الذهاب إلى إدلب حتى اللحظة، الاشتباكات تتركز في ريف حلب الجنوبي شمال سراقب. لدينا معلومات مؤكدة أن من يرسل طائرات مسيرة إلى مطار حميميم هو تركي الجنسية معروف لدى روسيا والمخابرات التركية، يقوم بتجميعها داخل الأراضي السورية وإرسالها إلى قاعدة حميميم.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 6, 2020

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