بعد إسقاط تركيا لمروحية تابعة للنظام السوري.. الفصائل تستعيد السيطرة على بلدة النيرب بإسناد مكثف من القوات التركية ومدفعيتها

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان مجزرة نفذتها طائرات النظام الحربية باستهدافها لمناطق متفرفة بمدينة إدلب، راح ضحيتها 6 شهداء مدنيين، فيما لا يزال عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة، على صعيد متصل تمكنت الفصائل ومجموعات جهادية من التقدم ومعاودة السيطرة على بلدة النيرب الواقعة شمال شرق مدينة إدلب، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها وذلك بإسناد مكثف من القوات التركية ومدفعيتها، كما جرى تدمير وإعطاب عدة آليات لقوات النظام بوساطة الضربات الصاروخية والموجهة للقوات التركية والفصائل، فيما كانت القوات التركية المتمركزة في قميناس أسقطت طائرة مروحية تابعة للنظام السوري بعد استهدافها في أجواء منطقة قميناس – النيرب، فيما أطلقت الفصائل صاروخ موجه باتجاه طائرة حربية تابعة للنظام السوري إلا أنه الصاروخ لم يصب الهدف.