المرصد السوري لحقوق الانسان:تركيا تدفع بتعزيزات إلى إدلب وحلب عبر أكثر من 200 شاحنة عسكرية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن نحو 200 شاحنة تركية محملة بالجنود والعتاد، دخلت مدينتي إدلب وحلب أمس الثلاثاء.

ولفت المرصد في بيان، إلى دخول رتل تركي جديد من معبر كفرلوسين باتجاه منطقة خفض التصعيد، مؤكداً أن مجموع الآليات التي دخلت المنطقة أكثر من 200، تحمل معدات عسكرية ولوجستية ودبابات.

من جهة أخرى، قال المرصد إن طائرة حربية روسية قصفت محيط الرتل في منطقة أبين بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأفادت مصادر بأن الجيش التركي ينشئ نقطة عسكرية جديدة على طريق “الجينة الأتارب” بريف حلب الغربي.

ورصد “لمرصد خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير (شباط) الجاري وحتى الآن، وصول أكثر من 1650 شاحنة وآلية عسكرية تركية إلى الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة نحو 6500 جندي تركي.

المصدر:بوابة افريقيا