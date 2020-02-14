المرصد السوري لحقوق الانسان:الميليشيات الموالية لتركيا تقصف قوات النظام في المناطق التي خسرتها موخراً

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الميليشيات المسلحة المدعومة من النظام التركي، شنت هجوما عكسيا على بعض النقاط التي استولى عليها النظام

وأضاف المرصد السوري أن الميليشيات التركية شنت هجوما على ريف المهندسين الثاني وأورم الصغرى.

ورصد المرصد، قصفا مدفعيا من القوات التركية المتمركزة في منطقة خفض التصعيد، استهدف مواقع وتمركزات قوات النظام في قرى ميزناز والشيخ علي بريف حلب الغربي.

وقصفت قوات النظام محيط الفوج 46 وبالقرب من مناطق انتشار القوات التركية بريف حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

المصدر:صدى البلد