محاور عين عيسى شمال الرقة تشهد استمرار القصف والاشتباكات العنيفة بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات سوريا الديمقراطية

15 فبراير,2020
أقل من دقيقة

تتواصل الاشتباكات العنيفة على محاور في محيط منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ومحاور أخرى بريف تل تمر شمال الحسكة، بين فصائل منضوية ضمن قوات سوريا الديمقراطية من جانب، والفصائل الموالية لأنقرة من جانب آخر، بالتزامن مع استمرار القصف المكثف والعنيف بين الطرفين، كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استقدام الفصائل الموالية لتركيا لتعزيزات عسكرية كبيرة نحو محاور عين عيسى، حيث وصل رتل عسكري ضخم من منطقة تل أبيض، فيما كان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا بالمدفعية مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي طويلة وتل طويل التابعتين لبلدة تل تمر. كما قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرية الخالدية ومحيط مخيم عين عيسى، بالتزامن مع تحليق طائرات تركية مسيرة هناك.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

مقتل 25 عنصراً من النظام والمعارضة في اشتباكات بريف إدلب
15 فبراير,2020

بإسناد ناري مكثف.. قوات النظام تحاول التقدم شمال مدينة حلب.. والطائرات الروسية تواصل ضرباتها الجوية على ريف حلب الغربي

15 فبراير,2020

خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تواصل نشاطها شرق دير الزور وتهاجم حاجزاً ومقراً لـ “قسد والآسايش” متسببة بخسائر بشرية

15 فبراير,2020

القوات التركية تستقدم رتل عسكري جديد إلى سوريا.. رافعة إلى أكثر من 2000 تعداد الشاحنات والآليات الواصلة خلال 12 يوم

15 فبراير,2020

 تجدد الاشتباكات في شرق الفرات بين الفصائل الموالية لتركيا وقوات “قسد”