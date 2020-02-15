محاور عين عيسى شمال الرقة تشهد استمرار القصف والاشتباكات العنيفة بين الفصائل الموالية لأنقرة وقوات سوريا الديمقراطية

تتواصل الاشتباكات العنيفة على محاور في محيط منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي ومحاور أخرى بريف تل تمر شمال الحسكة، بين فصائل منضوية ضمن قوات سوريا الديمقراطية من جانب، والفصائل الموالية لأنقرة من جانب آخر، بالتزامن مع استمرار القصف المكثف والعنيف بين الطرفين، كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استقدام الفصائل الموالية لتركيا لتعزيزات عسكرية كبيرة نحو محاور عين عيسى، حيث وصل رتل عسكري ضخم من منطقة تل أبيض، فيما كان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا بالمدفعية مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي طويلة وتل طويل التابعتين لبلدة تل تمر. كما قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرية الخالدية ومحيط مخيم عين عيسى، بالتزامن مع تحليق طائرات تركية مسيرة هناك.