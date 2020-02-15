بعد السيطرة على “عويجل”.. 8 كيلومترات تفصل النظام عن حصار كبرى بلدات ريف حلب الشمالي الغربي

تواصل قوات النظام قضم ماتبقى من المناطق والتقدم على محور الشيخ عقيل بريف حلب للالتقاء بقوات النظام المتقدمة من قرية عويجل على الطرف الآخر، والتي بات يفصلها عن محور الشيخ عقيل 8 كيلومتر. وتسعى قوات النظام مدعومة بالمسلحين الموالين لها وبغطاء بري وجوي، إلى الالتفاف على مناطق واسعة تضم بلدات كبيرة، مثل كفر حمرة وحيان وعندان وحريتان شمال حلب ومحاصرتها وبالتالي إسقاطها.

على صعيد متصل، تقدمت قوات النظام والمسلحين الموالين لها وسيطرت على قرية عويجل، مساء اليوم. كما رصد “المرصد السوري” قبل قليل، سيطرة قوات النظام على السعدية “جمعية الأمين” وقرية عاجل، فيما تدور الاشتباكات في قرية عويجل الراشدين الشمالية والمنصورة وجمعية الكهرباء ومدرسة الشرطة بريف حلب الغربي.

وبذلك، تكون قوات النظام قد بسطت سيطرتها خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة على 85 منطقة في ريفي حلب الجنوبي والغربي. كما ارتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الروسية على ريفي حلب وإدلب إلى 89، فيما تواصل قوات النظام البرية قصفها مناطق في ريف حلب الشمالي الغربي والغربي وصولا إلى المناطق الحدودية في سرمدا ومعرة مصرين بريف إدلب. وتقع الشيخ عقيل على بعد 8 كيلومترات، وتسعى قوات النظام مدعومة بالمسلحين الموالين لها وبغطاء بري وجوي الالتفاف على مناطق واسعة تضم بلدات كبيرة مثل كفرحمرة وحيان وعندان وحريتان شمال حلب ومحاصرتها وبالتالي إسقاطها.