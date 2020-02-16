13 قتيلا وجريحا في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا

16 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة تل أبيض الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب بمقتل 5 أشخاص بينهم امرأة على الأقل وجرح 8 آخرين.
ورصد “المرصد السوري” في 13 فبراير/شباط، انفجار سيارة مفخخة في المنطقة الصناعية في بلدة سلوك بريف تل أبيض شمال الرقة، الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30 يناير/كانون الثاني الفائت، انفجار لغم أرضي خلال قيام “القوات التركية” بعملية نهب الحبوب لنقلها إلى الأراضي التركية من صوامع مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى مقتل سائقين اثنين أتراك وإصابة 5 آخرين جراح بعضهم خطيرة.

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