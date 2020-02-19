القوات التركية تنسحب من قرى جديدة بريف تل تمر الشمالي لأسباب مجهولة حتى اللحظة

19 فبراير,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات التركية عمدت إلى إخلاء مواقع جديدة في ريف بلدة تل تمر بعد أسبوع من انسحابها من مناطق عدة هناك، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الأتراك انسحبوا اليوم من قرى هراس والسودة والمناجير والشبلية، وعمدوا إلى إحراق مقراتهم قبيل الانسحاب، دون معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن أسباب الانسحاب، وأضافت مصادر المرصد السوري بأن توتراً يسود المنطقة هناك بين القوات التركية والفصائل الموالية لها.

فيما كان المرصد السوري رصد في الـ 12 من الشهر الجاري، انسحاب القوات التركية من مواقعها في قرى حليوة وجاموس وعريشة ومحمودية والسودة والسعيد وخربة جمو الواقعة في منطقة تل تمر – أبو رأسين (زركان)، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الانسحاب، فيما رجحت مصادر بأن القرى تلك لم تكن ضمن المخطط التركي في الأساس، كما توجه قسم من القوات المنسحبة إلى بلدة تل حلف الواقعة غرب مدينة رأس العين (سري كانييه) على بعد 3 كلم عنها

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