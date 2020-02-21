المرصد السوري لحقوق الانسان:بعشرات الآليات.. رتل عسكري تركي جديد يدخل إدلب

21 فبراير,2020
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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، بدخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية إلى الأراضي السورية، حيث دخلت نحو 20 آلية عسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، واتجه إلى النقاط التركية في إدلب. كما انتشرت القوات التركية في منطقة المسطومة بريف إدلب في محيط المعسكر. كما أوضح أنه بذلك يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من فبراير/شباط الحالي حتى الآن، إلى أكثر من 2610، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر من 7400.

 

المصدر:قناة العربية

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