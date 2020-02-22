قصف مكثف واشتباكات عنيفة جنوب إدلب.. ونحو 140 ضربة جوية تستهدف منطقة ” بوتين-أردوغان”

22 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، على محور تل النار بريف إدلب الجنوبي. على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بوابل من القذائف محاور حاس وكفرسجنة، كما طال القصف بلدات ريف إدلب الجنوبي وجبل الزاوية، فيما استهدفت الفصائل المقاتلة تجمعات قوات النظام في بلدة مدايا في الريف ذاته.
ورصد “المرصد السوري” استمرار القصف الجوي من الطائرات الحربية الروسية، حيث استهدفت كل من كفرنبل وحزارين ومحاور ريف إدلب الجنوبي. وبذلك، يرتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية إلى 115، استهدفت كل من كفرنبل والبارة واحسم وبينين والفطيرة وسرجة وجوزف وأماكن أخرى بجبل الزاوية في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي. 
كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 22، استهدفت مناطق في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي.
كما وثق المرصد السوري منذ ساعات، استشهاد طفلة جراء قصف جوي روسي على قرية جوزف بجبل الزاوية.

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