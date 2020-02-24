طائرات النظام الحربية تستهدف محيط النقطة التركية في كنصفرة.. والأخيرة ترد بقصف صاروخي مكثف و5 شهداء بقصف جوي روسي على جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ضربات جوية نفذتها طائرات النظام الحربية على محيط النقطة التركية في منطقة كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، لتقوم القوات التركية بعد ذلك بقصف صاروخي مكثف على مواقع قوات النظام بريفي إدلب الشرقي والجنوبي، على صعيد متصل وثق المرصد السوري استشهاد 5 مدنيين جراء قصف جوي روسي على كل من كوكبة والفطيرة بجبل الزاوية، وسط استمرار القصف الجوي المكثف من قبل طائرات الروس والنظام الحربية على بلدات وقرى جبل الزاوية وكفرنبل، بالتزامن مع اشتباكات متواصلة بين الفصائل والجهاديين من جانب، وقوات النظام من جانب آخر على محاور عدة في المنطقة، إذ تمكنت قوات النظام من التقدم والسيطرة على سطوح الدير وأرينبة، ليرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها خلال الساعات الفائتة إلى 9، وهي: الشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير وسطوح الدير وأرينبة.

وبذلك يرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في محافظة إدلب منذ بدء العملية العسكرية في الـ 24 من الشهر الفائت إلى 111، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وأنقراتي وجوباس وسنان وزكار وترنبة والنيرب ومرديخ وتل مرديخ وكدور ورويحة والكتيبة المهجورة والبليصة والواسطة وكويرس وتل الآغر والمشيرفة وطويل الحليب والراقم وجديدة الخطرة، وباريسا والحمامات وتل السلطان وأم شرشوح والخشاخيش وتل إبراهيم وجبل الطويل والشيخ إدريس وبجعاص والريان وتل الرمان ومسعدة ورأس العين وشوحة وكفرعميم وتل ريحان، والرصافة واسلامين وأبو الخشة وتل الطوقان وجلاس والشيخ منصور والدويرة وسراقب وآفس ومعارة النعسان والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير وسطوح الدير وأرينبة) و8 قرى وتلال ومواقع أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.