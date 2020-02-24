بعد فشل الهجومين السابقين.. القوات التركية والفصائل تشن هجوم جديد على بلدة النيرب وسط قصف تركي هستيري

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوم بري جديد تنفذه القوات التركية والفصائل على بلدة النيرب الخاضعة لسيطرة قوات النظام بالقطاع الشرقي من الريف الإدلبي، حيث يأتي الهجوم في ظل قصف صاروخي تركي مكثف عبر عشرات القذائف الصاروخية والمدفعية، وتدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين الآن للمرة الثالثة على التوالي، بعد فشل الهجومين السابقين للفصائل والأتراك، على صعيد متصل علم المرصد السوري أن آليات تركية احترقت وأُعطبت بعد الاستهداف الجوي على محيط النقطة التركية في كنصفرة بجبل الزاوية، وسط معلومات عن مقتل وجرح جنود أتراك بالاستهداف الجوي الذي جرى من قبل مقاتلات حربية تابعة للنظام والروس، وفي السياق ذاته ارتفع تعداد الغارات التي نفذتها طائرات النظام والروس الحربية خلال اليوم الاثنين إلى 120، استهدفت خلالها بليون واحسم والبارة وفطيرة وكوكبة ومحمبل وكفرنبل وحزارين وبسقلا ومحيط معرة حرمة وبلدات وقرى أخرى واقعة بجبل الزاوية في ريف إدلب، بالإضافة لأماكن في جبل شحشبو، في حين خرج مركز الدفاع المدني في بليون عن الخدمة بعد استهدافه بشكل مباشر من قبل طيران حربي روسي.