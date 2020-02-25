أكثر من 150 ضربة جوية طالت منطقة “خفض التصعيد”.. و6 شهداء حصيلة القصف الجوي والصاروخي على مدينة إدلب

25 فبراير,2020
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وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد مواطنين وإصابة 10 آخرين جراء غارات جوية جديدة نفذتها طائرات النظام الحربية استهدف الأحياء السكنية لمدينة إدلب، ليرتفع إلى 6 تعداد الشهداء المدنيين الذين قضوا اليوم في مدينة إدلب وهم: 4 بينهم مُدرسين اثنين وطالبة ومُدرسة جراء القصف الصاروخي والقصف بصواريخ محملة بالقنابل العنقودية الذي طال عدة مدارس في مدينة إدلب، ومواطنين اثنين جراء غارات جوية من طائرات النظام الحربية على الأحياء السكنية لمدينة إدلب.

وارتفع تعداد الغارات الجوية التي نفذتها طائرات النظام والروس اليوم إلى أكثر من 155 غارة استهدفت خلالها مناطق في كل من مدينة إدلب ومحيطها ومدينة سرمين وبلدات النيرب وقميناس والمسطومة ومطار تفتناز العسكري ومصيبين ومعارة عليا ومناطق جبل الزاوية بريف إدلب.

فيما رصد المرصد السوري قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه “القوات التركية” والفصائل الموالية لها على تمركزات النظام في مدينة سراقب والمناطق المحيطة بها.

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