القوات التركية تقصف قرى في ريف “تل تمر”.. تزامنا مع حشود عسكرية في المنطقة

29 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا من القاعدة التركية في قرية الداودية التابعة لبلدة أبو راسين، يستهدف قريتي أم الكيف ودردارا ومناطق في ريف تل تمر.
كما رصد المرصد حشودا عسكرية للقوات التركية في كل من الداودية والمنطقة الواقعة ما بين قريتي باب الخير وأم عشبة.
ورصد “المرصد السوري” في 27 فبراير/شباط، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية وفصائل الموالية لها، استهدف قرية أم الكيف التابعة لريف بلدة تل تمر الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 22 فبراير/شباط، عودة الهدوء الحذر إلى محاور التماس في ريف بلدة تل تمر شمال الحسكة، بعد اشتباكات عنيفة جرت على محور قرية دردارة، في هجوم للفصائل الموالية لأنقرة على مواقع قوات النظام، تزامنا مع قصف مكثف ومتبادل بين الطرفين، فيما لم تسفر الاشتباكات عن تغيرات في خريطة السيطرة.

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