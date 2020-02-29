قبل ساعات من انتهاء مهلة “أردوغان”.. تعزيزات تركية تدخل الحدود.. وأكثر من 3 آلاف آلية عسكرية و8 آلاف جندي تركي دخل الأراضي السورية منذ الثاني من شباط

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول رتل عسكري تركي من معبر كفرلوسين الحدودي باتجاه محافظة إدلب، كما دخلت أرتال عسكرية يوم أمس من معبري خربة الجوز وكفرلوسين، ضمت دبابات ومدافع وناقلات جند. وبذلك، يرتفع تعداد الآليات العسكرية خلال الـ 24 ساعة الفائتة إلى 120.

يتزامن ذلك، مع اقتراب انتهاء مهلة “أردوغان” للنظام السوري بالانسحاب إلى ما بعد النقاط التركية المتفق عليها في “سوتشي”.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 3085 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 8000 جندي تركي.