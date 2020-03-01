طائرات مسيرة تركية تقصف “اللواء “47.. والمضادات الأرضية في مطار حماة العسكري تتصدى

سُمع دوي انفجارات في مطار حماة العسكري، مساء اليوم، ناجم تصدي الدفاعات الجوية والمضادات الأرضية لهجوم من طائرات مسيرة تركية استهدفت “اللواء 47” في ريف حماة، فيما قالت مصادر المرصد السوري، إنه جرى رصد جسم يهوي من السماء لا يعلم ما إذا كان طائرة مسيرة تركية أسقطتها الدفاعات الجوية التابعة للنظام، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى الآن.

كان المرصد السوري رصد تحليق طائرات مسيرة تركية وقصفها مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، تزامنا مع استمرار العمليات العسكرية هناك.

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ظهر اليوم، تتناوب الطائرات المسيرة التركية على قصف مطار النيرب العسكري، وريف إدلب الجنوبي والشرقي.

ورصد المرصد السوري اسقاط القوات التركية طائرتين حربيتين من نوع سوخوي 24 تابعتين للنظام السوري وذلك بعد استهدافها بصواريخ يرجح أنها جو – جو تمت من قبل طائرات تركية F-16 التي تحلق في كثافة على الحدود السورية مع لواء اسكندرون، وسقطت الطائرتين ضمن مناطق نفوذ قوات النظام في ريف معرة النعمان وجبل الزاوية.