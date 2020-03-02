الفصائل الموالية لتركيا تجدد قصف مواقع انتشار القوات الكردية شمال حلب 

3 مارس,2020
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محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا مصدره الفصائل الموالية لتركيا استهدف محاور الجنوبية الغربية لمدينة إعزاز وقرية المالكية ضمن مواقع انتشار القوات الكردية شمال حلب. 
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات عنيفة شهدها محور مرعناز بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، ما أدى لمقتل 3 عناصر في الفصائل وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

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