بعد شجار بالقرب من ثكنة عسكرية.. عناصر قوات النظام يقتلون مواطنا في مدينة السويداء

4 مارس,2020
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محافظة السويداء-المرصد السوري لحقوق الإنسان:
قُتل مواطن وأصيب آخرين إثر إطلاق عناصر قوات النظام النار باتجاه تجمع مدنيين أمام ثكنة عسكرية قرب المتحف في مدينة السويداء، وذلك على خلفية شجار جرى بين عناصر من قوات النظام ومدنيين من أبناء المحافظة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 فبراير/شباط الفائت، ازدياد مظاهر الانفلات الأمني في محافظة السويداء، حيث تعرض شاب لمحاولة اختطاف، من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من حاجز عسكري لقوات النظام على طريق ولغا في ريف محافظة السويداء الغربي، في حين تمكن الأهالي من منعهم والتصدي لهم، ثم هرب المسلحون مسرعين باتجاه الحاجز العسكري، وعبروا منه دون أن يتم اعتراضهم أو محاولة توقيفهم.
على صعيد متصل، تعرض مواطن آخر لمحاولة خطف من قبل مسلحين، في 25 فبراير/شباط الفائت، وذلك أمام مشفى المزرعة على طريق قنوات، حيث حاولوا سلب سيارته منه.

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