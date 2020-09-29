احتجاجات نسوية أمام المجلس المحلي في مدينة رأس العين للمطالبة بأبنائهن وأزواجهن المعتقلين ضد انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اعتصام عشرات النساء أمام المجلس المحلي في مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، لمطالبة الفصائل الموالية لتركيا بالإفراج عن أزواجهن وأبنائهم الذين اعتقلتهم الفصائل الموالية لتركيا خلال يومين من الاحتجاجات والمظاهرات ضد انتهاكات تلك الفصائل في قرى ذياب وحليوة وقاطوف في ريف رأس العين.

مصادر المرصد السوري أفادت، بأن الفصائل الموالية لتركيا اعتقلت ما يقارب 20 مدنياً قرى جرجب وحليوة وذياب وقاطوف ومضبعة، واقتادتهم إلى سجون فصيل سليمان شاه العامل في منطقة “نبع السلام”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس، مظاهرات لليوم الثاني على التوالي في قريتي قاطوف وتل ذياب بريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، رفضاً من الأهالي لانتهاكات الفصائل الموالية لتركيا والتعدي على حرمة المنازل وسرقة ممتلكاتهم، وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الفصائل الموالية لتركيا.

وفي سياق ذلك، داهم عناصر الفصائل الموالية لتركيا القريتين واعتقلوا عدداً من أبنائها، واقتادتهم إلى سجونها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، أمس الأول، مظاهرة خرج بها أهالي وسكان قرية قاطوف، ضد الانتهاكات المتواصلة من قبل الفصائل المسيطرة على المنطقة، حيث أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر من فصيل “سليمان شاه” اقتحموا منازل في القرية واعتقلوا 6 أشخاص على الأقل لأسباب مجهولة.