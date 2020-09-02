احتجاجا على اعتقال رجل مسن.. متظاهرون يقطعون الطرقات ويحاصرون حاجزا أمنيا لقوات النظام في ريف درعا

محافظة درعا-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، احتجاجات شعبية في مدينة الحراك في ريف درعا، حيث قطع متظاهرون الطرقات وحرقوا الإطارات المطاطية، وحاصر عدد من شباب المدينة حاجزا يتبع لشعبة المخابرات الجوية هناك، وذلك ردا على اعتقال قوات النظام لرجل مسن يبلغ من العمر 70 عاما، أثناء ذهابه إلى مدينة أزرع، وسط مطالبات من المتظاهرين بالإفراج عنه فورا.

وكانت قوات النظام المتمركزة على حاجز “منكت الحطب ” اعتقلت، في 30 آب الفائت، مواطنا أثناء عودته من محافظة دمشق إلى بلدة تل شهاب في ريف درعا.

واعتقل عناصر شعبة المخابرات الجوية المتمركزة في بلدة تسيل، مدنيا من منطقة سحم الجولان، في 29 آب الفائت، واقتادته إلى جهة مجهولة.

واعتقلت قوات النظام، في 27 آب الفائت، مواطنا في أبناء مدينة داعل على أحد الحواجز في المدينة.

كما اعتقلت قوات النظام المتمركزة على حاجز “منكت الحطب” أحد أبناء مدينة داعل، في 26 آب الفائت، أثناء ذهابه إلى العاصمة دمشق .

وعلى “حاجز السنتر” جنوب العاصمة دمشق، اعتقلت قوات النظام مواطنا من أبناء مدينة داعل في 25 آب الفائت، واقتادته إلى جهة مجهولة.