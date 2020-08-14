استشهاد 7 وفقدان الاتصال واعتقال العشرات ضمن مجموعة حاولت الوصول إلى عفرين عبر طرق التهريب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عددا من أفراد مجموعة مؤلفة عما يزيد عن 40 شخصا، وقعوا بالأسر بيد قوات النظام والمسلحين في نبل والزهراء، أمس.

كما فقد الاتصال مع آخرين ضمن المجموعة، أثناء محاولتهم الوصول من قرية براد في ريف حلب الشمالي الغربي إلى منطقة عفرين عن طريق مهربين، ودخولهم في حقل ألغام هناك، حيث لا يزال مصير العديد منهم مجهولا حتى اللحظة.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد 7 أشخاص بينهم قيادي سابق من فصائل درعا المعارضة لقوات النظام، بالإضافة إلى جرح أكثر من 10 أشخاص من أفراد المجموعة، تمكن 8 منهم الوصول إلى منطقة عفرين عبر الطرق فرعية.

ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 329 شخصا، بينهم 65 مواطنة و99 طفلا.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.