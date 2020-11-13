استمراراً للانفلات الأمني في محافظة درعا.. مجهولون يغتالون عنصرين في صفوف شعبة المخابرات العسكرية

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصران من شعبة المخابرات العسكرية، أحدهما من أبناء ريف درعا الذين أنضموا لقوات النظام بعد اتفاق التسوية في محافظة درعا، إثر عملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون في بلدة المزيريب غربي درعا.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 759 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 499، وهم: 138 مدنيًا بينهم 12 مواطنة، و15 طفل، إضافة إلى 218 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و96 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و23 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 24 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.