استياء شعبي بعد دهس عربة تركية لطفل في ريف حلب الشمالي قرب الحدود مع تركيا

أصيب طفل بجروح في أنحاء الجسم إثر دهسه من قبل عربة تركية، عند دوار بلدة سجو قرب الحدود مع تركيا شمال حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استياءً شعبياً واسعاً في بعد حادثة الدهس، حيث تجمع عشرات المواطنين للتعبير عن غضبهم إثر الحادثة.

وفي سياق ذلك، أطلق عناصر الفصائل الموالية لتركيا الرصاص في الهواء لتفريق تجمعات المواطنين الغاضبين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، في 5 آب/أغسطس، إصابة مواطنة برصاص عشوائي مجهول السبب، أطلقته مجموعة مسلحة تابعة لفصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا في مدينة “جرابلس” بريف حلب الشرقي.