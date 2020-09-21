اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا على المحاور الغربية لمدينة اعزاز شمالي حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أُخرى على محاور مرعناز وكفر خاشر في محيط مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري، يوم أمس، استهداف فصائل “الجيش الوطني” المدعومة من تركيا بالرشاشات الثقيلة قرية عون الدادات الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لمدينة منبج، في ريف حلب، ما أسفر عن جرح مواطنة بشظايا الرصاص المتفجر.