التحالف الدولي يدفع بتعزيزات عسكرية نحو قواعده شمال شرقي سورية قادمة من إقليم كردستان العراق

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول قافلة جديدة للتحالف الدولي من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، تضم نحو 20 شاحنة محملة بالمواد اللوجستية والمعدات العسكرية، واتجهت إلى قواعد التحالف الدولي في مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول قافلة جديدة للتحالف الدولي من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، حيث اتجهت القافلة إلى مدينة القامشلي ومن ثم توزعت على قواعد التحالف الدولي في الحسكة ودير الزور، ضمت القافلة نحو 20 شاحنة تحمل مواد لوجستية ومعدات عسكرية.