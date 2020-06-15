 “التحالف الدولي” يستقدم رتلا جديدا نحو القواعد العسكرية في شمال شرق سورية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، دخول نحو 200 شاحنة من معبر “سيملكا” الحدودي مع إقليم كردستان العراق، من بينها 5 تحمل مدرعات عسكرية والشاحنات الأخرى تحمل مواد لوجستية تابعة لـ”التحالف الدولي”، حيث اتجهت الشاحنات إلى القواعد العسكرية في شمال شرق سورية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 6 حزيران، دخول رتل لـ”التحالف الدولي”، نحو الأراضي السورية عبر معبر “الوليد” الحدودي قادما من إقليم كردستان العراق، ويتألف الرتل من نحو 50 شاحنة، تحمل مواد لوجستية وعسكرية، حيث توجهت نحو قاعدة التحالف الدولي المتواجدة في “تل بيدر” بريف الحسكة الشمالي.