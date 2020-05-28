التحالف الدولي ينفذ عملية إنزال جديدة شرق دير الزور ويعتقل 4 من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات التحالف الدولي، عمدت إلى تنفيذ عملية إنزال في قرية جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، حيث جرت محاصرة أحد المناطق في القرية برفقة قوات سوريا الديمقراطية، عقب إبلاغ الأهالي عدم الخروج من منازلهم عبر مكبرات الصوت، وتم اعتقال 4 أشخاص من تنظيم “الدولة الإسلامية” يرجح أنهم من الجنسية العراقية.

وكان المرصد السوري نشر في الـ 22 من الشهر الجاري، أن التحالف الدولي نفذ عملية إنزال جديدة ضمن ريف دير الزور الشرقي، مستهدفاً منزل في بلدة الشحيل، يعود لشخص مقيم خارج القطر وتقطنه عائلة نازحة من ريف البوكمال، حيث داهمت قوة من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف المنزل واعتقلوا الرجال من العائلة، دون معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة، فيما جرى قتل عنصر سابق بـ “ديوان العقارات” لدى تنظيم “الدولة الإسلامية” عقب إطلاق الرصاص عليه، وهو يسكن جانب المنزل المستهدف.