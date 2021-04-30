“الجولاني” يواصل حملته الترويجية لمحاربة الإرهاب ويعتقل عنصرين من تنظيم “حراس الدين” شمالي إدلب

محافظة إدلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوة أمنية تابعة لـ”هيئة تحرير الشام” اعتقلت اثنين من عناصر تنظيم “حراس الدين” الجهادي، خلال تواجدهما في سوق مدينة معرة مصرين، بريف إدلب الشمالي، ويأتي ذلك في إطار استمرار قائد “هيئة تحرير الشام” بحملته ضد الجهاديين، وإظهار نفسه على أنه “محارب للإرهاب”.

وفي 16 أبريل/نيسان، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن عناصر القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، داهمت عدة منازل في قرية عري غربي مدينة إدلب، واعتقلوا عناصر مهاجرين من جنسيات غير سورية، وتم اعتقال 3 منهم، واقتادوهم إلى مراكزهم الأمنية، في حين دارت ملاسنات بين عناصر القوى الأمنية ونساء أثناء مداهمة المنازل، قبل أن يغادروا القرية.

وكانت القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام قد داهمت، في 12 نيسان/أبريل، قرية كفردريان بريف إدلب الشمالي، واشتبكت مع مجموعة مسلحة بينهم جهاديين، وتمكنت من قتل اثنين أحدهما ليبي والآخر تونسي الجنسية، كما اعتقلت آخرين قاوموا عناصر القوى الأمنية لنحو ساعة من الزمن، حيث اقتادتهم إلى مراكزها الأمنية، ووفقًا لمصادر فإن المسلحين متهمين بخطف وقتل وزير التعليم العالي والبحث العلمي في “حكومة الإنقاذ”.