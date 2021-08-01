الفصائل تستهدف مواقع لقوات النظام في ريف حماة والأخيرة تجدد قصفها البري على جبل الزاوية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قذائف صاروخية أطلقتها الفصائل على مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في معسكر جورين بريف حماة الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، على صعيد متصل قصفت قوات النظام صباح اليوم الأحد، أماكن في الفطيرة والموزرة وفليفل بجبل الزاوية ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا أنباء عن إصابات.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، استنفارًا للقوات التركية المتواجدة عند محيط مدينة سراقب، وسط رفع جاهزية للعناصر والأسلحة الثقيلة وكاسحة ألغام، دون معرفة الأسباب.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط بلدتي معارة النعسان بريف إدلب وكفرنوران غربي حلب، كما سقطت قذائف على محيط بلدة كنصفرة بريف إدلب، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن.