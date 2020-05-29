القوات الأميركية تسيّر دورية في مدينة الحسكة ودورية روسية تجوب المنطقة الواقعة بين تل تمر وأبو رأسين

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الروسية عمدت إلى تسيير دورية عسكرية بمفردها بريف الحسكة الشمالي، حيث انطلقت الآليات الروسية من منطقة تل تمر وصولاً إلى بلدة أبو رأسين (زركان)، وفي السياق ذاته، عمدت القوات الأميركية إلى تسيير دورية عسكرية في حي غويران بمدينة الحسكة.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن عربات عسكرية تابعة للقوات الأميركية، اعترضت طريق دورية عسكرية روسية أثناء تجول الأخيرة على طريق الحسكة – حلب الدولي ضمن منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، فيما تعرض أطفال من المنطقة للعربتين الأميركيتين وتابعت الدورية الروسية طريقها نحو منطقة عين عيسى.