القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على ناحية عين عيسى شمالي الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد عصر اليوم الأحد، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على حاجز عين عيسى ومخيم عين عيسى وقرية بريف المنطقة الواقعة شمالي الرقة، دون معلومات عن إصابات.

ونشر المرصد السوري اليوم، أن القوات التركية تواصل قصفها الصاروخي على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في ريف الرقة الشمالي، حيث استهدفت المدفعية التركية ظهر اليوم الأحد، مناطق ناحية عين عيسى شمالي الرقة، وسقطت قذائف على حاجز عين عيسى، الأمر الذي أدى لإصابة اثنين من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بجراح.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مخيم عين عيسى وأطرافه الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية ضمن ريف الرقة الشمالي، حيث تزامن القصف مع مرور دورية روسية من المنطقة، وقامت الدورية الروسية بالعودة إلى قاعدتها في عين عيسى أثناء القصف، في مشهد اعتيادي وسط استياء شعبي متواصل من الصمت الروسي عن الاستهدافات التركية المتكررة.

ونشر المرصد السوري قبل 3 أيام، أن القوات التركية بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها في قرية طماميح بريف عين عيسى، وذلك على بعد نحو 2 كلم من ناحية عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام، حيث بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء القاعدة.