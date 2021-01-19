القوات التركية تقصف بالمدفعية قريتين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي 

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية المتمركزة في مناطق “درع الفرات” بالقذائف المدفعية، قريتي مرعناز العلقمية التابعتين لناحية شرا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 13 يناير/كانون الثاني، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة “البحوث” بريف حلب الشمالي، على محاور قرية مرعناز وأطراف بلدة تل رفعت، تزامناً مع اشتباكات بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة على مواقع القوات الكردية في قريتي عين دقنة ومرعناز بالريف الشمالي لمحافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 11 يناير/كانون الثاني، قصفاً مدفعياً استهدف قرى مرعناز وعين دقنة والبيلونة ومحيط تل رفعت ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة في مناطق “درع الفرات”.