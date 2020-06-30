القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف تل أبيض.. واشتباكات مع “قسد” في ريف منبج

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، قرية قزعلي وصوامع الحبوب في محيط القرية في ريف مدينة تل أبيض الغربي.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري التابع لـ”قسد” من جهة أخرى، على محور قرية الياشلي في ريف حلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، تحركات عسكرية للقوات التركية والفصائل الموالية لها، اليوم، في محيط قرية قزعلي غرب مدينة تل أبيض شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات مؤكدة حول وجهة تلك القوات.