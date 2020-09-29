القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قريتين في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي عبدوكي وبير كنو في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد، في 21 أيلول الجاري، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على قرية “كورحسن ” في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، ما أسفر عن إصابة عنصر من قوات النظام المتمركزة في القرية، وإلحاق أضرار مادية بمنازل المدنيين.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تبادلاً للقصف المدفعي والصاروخي بين قوات القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق “نبع السلام” من جهة، و”قسد” من جهة أخرى على محاور ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، حيث قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرية عبدوكي ومحيطها وقرية سارونج وصوامع قزعلي، تزامنا مع قصف “قسد” لمواقع الفصائل الموالية لتركيا في الطرف المقابل.