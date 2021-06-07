القوات الروسية ونظيرتها التركية تسيران دورية مشتركة اعتيادية في ريف مدينة عين العرب/كوباني

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مشتركة اعتيادية سيرتها الشرطة الروسية برفقة القوات التركية، في ريف عين العرب (كوباني) الغربي، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 8 عربات عسكرية لكلا الطرفين برفقة مروحيتين روسيتين من قرية آشمة الحدودية مع تركيا، ومن ثم جابت قرى جارقلي فوقاني وجبنة وبياضية وصولًا إلى قرية زور مغار قبالة جرابلس على الضفة الشرقية لنهر الفرات وتعد آخر قرية بريف كوباني الغربي.

وفي 31 مايو/أيار المنصرم، سيرت القوات الروسية برفقة القوات التركية دورية مشتركة جديدة في ريف منطقة عين العرب (كوباني)، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 4 عربات عسكرية روسية ومثلها تركية، من قرية آشمة غرب عين العرب، وجابت قرى جارقلي فوقاني وقران وديكمداش وخورخوري وبوبان وسفتك وجول بك وصولاً إلى قرية تل شعير، غرب كوباني، وعادت الدورية بعدها إلى نقطة الانطلاق في قرية آشمة ومرت بقرى سوسان وقولا وقراقوي تحتاني وبيندر ومشكو وجبنة وقراقوي تحتاني، وسط تحليق مرحيتين روسيتين في الأجواء.