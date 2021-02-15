“المخابرات الجوية” تعتقل سيدتين وشاب من مدينة دوما ضمن الغوطة الشرقية

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن دورية تابعة للمخابرات الجوية داهمت منزل أحد تجار المواشي والخضروات في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، واعتقلت شابًا ومواطنتين من داخل المنزل الواقع في شارع الجلاء وسط مدينة دوما، واقتادتهم إلى سجونها في العاصمة دمشق، دون معرفة أسباب ودوافع الاعتقال حتى اللحظة.

المرصد السوري أشار في 4 فبراير/شباط الجاري، إلى أن مدن وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق، تشهد أكبر حملة اعتقالات بحق الشبان لسوقهم للخدمة الإلزامية والاحتياطية منذُ أن سيطرت عليها قوات النظام، ووفقًا لمصادر السوري، فقد قامت “الشرطة العسكرية” التابعة للنظام باعتقال أكثر من 300 شاب على مدار الأيام الفائتة، وذلك بعد نصب الشرطة حواجز مؤقتة بشكل يومي، وتنفيذ مداهمات لمنازل المطلوبين، لسوقهم للخدمة الإلزامية والاحتياطية، حيث تركزت حملات الاعتقال في مناطق “دوما ومسرابا وحرستا وحمورية وسقبا وكفربطنا وعين ترما وزملكا وجسرين والمليحة”، وانتهت الحملة يوم أمس الأربعاء، مع إبقاء “الشرطة العسكرية” لبعض الحواجز الثابتة في مراكز المدن والبلدات.