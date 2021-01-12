بتهمة “التعامل مع خلايا تنظيم الدولة الإسلامية”.. “قسد” تعتقل ثلاثة أخوة من بلدة الباغوز شرقي دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، اعتقوا ثلاثة أخوة بعد مداهمة منزلهم في بلدة الباغوز بريف مدينة البوكمال شرقي دير الزور، وذلك بتهمة التعامل مع خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

المرصد السوري أشار يوم أمس إلى أن، قوات سوريا الديمقراطية، داهمت قرية السجر بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت بشكل عشوائي أكثر من 20 مواطناً، كانوا بالقرب من منازلهم.

ورصد المرصد السوري، أمس الأول، انفجار عبوة ناسفة في منزل أحد وجهاء القرية وهو أحد أتباع “الطريقة الصوفية” في التدين، بعد أن تلقى تهديداً من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية، ما أجبره على مغادرة المنطقة خوفاً على حياته.