بسبب مواصلة عمله في حقل غاز “كونيكو”.. ملثمان من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” يهددانه ويتهمانه بالردة 

هدد ملثمان يعتقد أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، عاملا فنيا في حقل غاز “كونيكو”، واتهماه بالردة لأنه لم يترك عمله.

يذكر أن العامل يشغل خطيبا في مسجد الصفا بمدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 15 حزيران/يونيو، مسلحون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” اقتحموا مبنى “بلدية الشعب” في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي، وجمعوا الموظفين بمكان واحد، ثم أعدموا رئيس البلدية رميا بالرصاص أمام مرأى الموظفين.