بضغط من “اللجنة المركزية” في حوران.. أجهزة النظام الأمنية تطلق سراح شابة عقب يوم من اعتقالها

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أجهزة النظام الأمنية، أفرجت عن شابة من أبناء محافظة درعا بعد يوم من اعتقالها، على حاجز منكت الحطب على الأوتوستراد الدولي درعا – دمشق، ووفقًا للمعلومات فإن قوات النظام نقلت المعتقلة إلى معتقلات النظام في دمشق، بينما جرت مفاوضات بين اللجنة المركزية في درعا وقوات النظام للافراج عنها، ليتم الإفراج عنها قبل قليل من اليوم الاثنين، يذكر أن الشابة المعتقلة تسكن في بلدة المزيريب وهي من أبناء مدينة درعا.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، سقوط 4 قذائف صاروخية على مدخل بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي، بعد استنفار المسلحين المحليين في البلدة، وقيامهم بنصب حاجز على مدخلها، على خلفية اعتقال عناصر شعبة المخابرات الجوية، شابة من سكان بلدة المزيريب بريف درعا.

حيث أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، بأن عناصر شعبة المخابرات الجوية، اعتقلوا شابة من بلدة المزيريب بريف درعا، على حاجز منكت الحطب على الأوتوستراد الدولي درعا – دمشق، ووفقًا للمعلومات فإن قوات النظام نقلت المعتقلة إلى معتقلات النظام في دمشق، بينما جرت مفاوضات بين اللجنة المركزية في درعا وقوات النظام للافراج عنها، وفي سياق ذلك، خرجت مظاهرة شعبية لأبناء بلدة المزيريب بريف درعا، تطالب بالإفراج عن الشابة، وسط استياء شعبي كبير في المنطقة.