بعد إفشال الأهالي محاولة سرقة قرية ضمن مناطق “نبع السلام”.. الفصائل تعتقل عددا من أهالي القرية

اعترض أهالي قرية دبس ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف تل تمر الغربي، اليوم، مجموعة لصوص من عناصر الشرطة العسكرية وعناصر الفصائل الموالية لتركيا، أثناء محاولتهم سرقة ممتلكات الأهالي في القرية.

وفي سياق ذلك، استقدمت الشرطة العسكرية والفصائل الموالية لتركيا تعزيزات إلى القرية، واعتقلوا عددا من الأهالي بسبب مقاومتهم.

وكانت المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 آب/أغسطس، أن الفصائل الموالية لتركيا سرقت كابلات الشبكات الكهربائية في مناطق “نبع السلام”، لإعادة تدويرها وصهرها سبائك من الألمنيوم والنحاس، وبيعها في تركيا.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن مجموعة من أحرار الشرقية منعت فرقة “السلطان مراد”، في 11 آب/ أغسطس، من دخول شاحنات محملة بالسبائك إلى تركيا، بسبب خلاف ما بين تلك الفصائل على تلك المسروقات.