بقوة سلاحها.. هيئة تحرير الشام تطوق مقر عسكري لـ”الجيش الوطني” وتسيطر عليه

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان:

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انتشار أمني لهيئة تحرير الشام في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، تزامناً مع تطويق مقر عمليات اللواء الرابع في “الجيش الوطني” الواقع حي الأشرفية.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن هيئة تحرير الشام تمكنت من دخول المقر والسطرة عليه بالقوة.

كما طردت العناصر المتواجدة، حيث يتواجد فيه عناصر من فرقة الحمزة والفرقة التاسعة والسلطان مراد الموالية لتركيا والعاملة بريف حلب الغربي.