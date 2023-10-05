بينهم 5 مدنيين.. ارتفاع عدد قتلى تفجير الكلية الحربية بحمص إلى 19 شخص

أكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري، ارتفاع عدد الشهداء والقتلى إلى 19 وهم: 14 عسكري وضابط خريج، و 5 من المدنيين بينهم سيدة وطفلة من ذوي الضباط.

كما أصيب 120 شخص من ضمنهم العشرات بحالات حرجة.

واستهدف انفجار عنيف تجمعات بشرية بعد دقائق من انتهاء حفل تخريج طلاب ضباط وذويهم، حيث تم نقلهم إلى المشفى العسكري في حمص، ومشفى الباسل، ومشفى النهضة، ومشفى الاهلية، وسط معلومات عن مفارقة بعضهم للحياة متأثرين بجراحهم.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكدت مقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابط من قوات النظام في حصيلة أولية بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، خلال عرض تخريج الكلية الحربية، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشفى العسكري.

يشار إلى أن قوات النظام أجرت مراسم لتخريج الطلاب الضباط، بحضور قيادات “الجيش السوري” ووزير الدفاع.