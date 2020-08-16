تنظيم “الدولة الإسلامية” يعدم 3 أسرى من الميليشيات الموالية لقوات النظام في البادية السورية

نفذ عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”، إعداما ميدانيا بحق 3 أسرى أحدهم عنصر في ميليشيات النظام أسره “التنظيم” قبل أيام في بادية معدان في ريف الرقة، واثنين آخرين من ميليشيات النظام أسرهما “التنظيم” في بادية السخنة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 11 آب/أغسطس، هجوما مسلحا نفذه مجهولون يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، على سيارة تابعة للمليشيات الموالية للنظام السوري بين بلدتي التبني ومعدان جنوب الرقة.

وتسببت العملية بمقتل “مدير ناحية التبني” وعنصرين اثنين من الميليشيات الموالية للنظام.

على صعيد متصل، وثق المرصد السوري مقتل 3 عناصر من ميليشيا “لواء القدس الفلسطيني” في كمين مسلح لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، 644 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 273 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.