 توتر في مدينة درعا بعد اعتقال رجل فلسطيني الأصل.. والأهالي يهتفون “يسقط بشار الأسد”

محافظة درعا: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في مدينة درعا، بأن المنطقة شهدت توتراً خلال الساعات الفائتة، بدأ مساء أمس، حين اعتقلت قوات النظام رجل فلسطيني الأصل من سكان مخيم درعا، على أحد حواجزها في درعا المحطة، ما أدى لسخط وغضب في أوساط أهالي مخيم درعا وبعض أهالي درعا البلد ودرعا المحطة، واتجهوا نحو الدورية التي اعتقلت الشخص وهناك جرت ملاسنات بين الطرفين.

بعد ذلك قام الأهالي باحتجاز عناصر من قوات النظام بدرعا المحطة كورقة ضغط للإفراج عن الرجل الذي يعمل كممرض، وهو ما جرى بالفعل فقد تم إطلاق سراحه وأفرج الأهالي عن العناصر المحتجزين، عقبها هتف الأهالي بشعارات مناوئة للنظام ورئيسه أبرزها “عاشت سورية ويسقط بشار الأسد”.