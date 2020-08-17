جرحى من قوات النظام في استهداف فصائل “الفتح المبين” تجمعا لهم في ريف سراقب.. وقوات النظام ترد بقصف مواقع الفصائل

استهدف عناصر غرفة عمليات “الفتح المبين” بصاروخ موجه، تجمعا لقوات النظام والميليشيات الموالية لها، على محور داديخ في ريف سراقب شرق مدينة إدلب، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام مواقع الفصائل في قرية منطف بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل العاملة في الساحل السوري بقذائف الهاون، مواقع قوات النظام في محيط قلعة شلف في جبل الأكراد شمال اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين وصباح اليوم، مناطق في عين لاروز وأرنبة والبارة وبليون وسفوهن وفليفل والفطيرة وكنصفرة الواقعة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وشهد محور الحدادة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية.