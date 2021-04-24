حاجز للفرقة الرابعة يعتقل 3 من أبناء الغوطة الشرقية خلال محاولتهم الوصول إلى مناطق الفصائل شمالي حلب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن حاجز لقوات “الفرقة الرابعة”، يتمركز في منطقة الراموسة ضمن ضواحي مدينة حلب، اعتقل ثلاثة شبان من أبناء الغوطة الشرقية، خلال محاولتهم الهروب نحو المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل في ريف حلب الشمالي، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الشبان الثلاثة ينحدرون من مناطق سقبا وحرستا، وبحسب ذويهم، جرى نقلهم بعد اعتقالهم إلى فرع الخطيب “251” في العاصمة دمشق.

الجدير ذكره أنه في الآونة الأخيرة، تصاعدت عمليات خروج الشبان من مناطق النظام، نحو مناطق الفصائل في ريف حلب الشمالي، وعلى وجه الخصوص، المناطق التي شهدت أحداث ومعارك خلال سنين الثورة، وذلك هربًا من قبضة النظام الأمنية، أو الالتحاق بجيش النظام، أو لسوء الأوضاع المعيشية في عموم مناطق سيطرة النظام.