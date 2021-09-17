دون ذكر الأسباب.. القوى الأمنية التابعة لـ”تحرير الشام” تعتقل طالب جامعي في مدينة إدلب

اعتقل عناصر القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام طالب جامعي من أمام المركز الثقافي بمدينة إدلب، واقتادوه إلى المراكز الأمنية في المدينة، دون توضيح الأسباب من قبل العناصر.

ووفقًا للمصادر فإن الشاب وهو طالب بكلية طب الأسنان، وينشط على وسائل التواصل الاجتماعي، وينشر محتوى يعارض سياسة هيئة تحرير الشام، بينما تلقى عدة رسائل تهديد على هاتفه قبل اعتقاله بأيام.

وكان عناصر في هيئة تحرير الشام قد سلموا جثة مواطن من منطقة الأتارب بريف حلب الغربي،كان معتقلًا لديها منذ نحو عام، بعد إصدار حكم الإعدام بحقه، مطلع أيلول، بتهمة التعامل بالسحر والشعوذة، فيما قالت مصادر محلية أن المواطن توفي بالسجن نتيجة نوبة قلبية ولم تنفذ هيئة تحرير الشام حكم الإعدام بحقه، بينما أكدت مصادر أخرى لـ”المرصد السوري” تنفيذ الحكم والتستر عليه خوفًا من بطش هيئة تحرير الشام التي تحاول إخفاء فكرها الجهادي والظهور بمظهر الفصيل المعتدل.

وتطلق المحاكم الشرعية التابعة لهيئة تحرير الشام أحكامها مثل الإعدام والرجم وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بينما تنتشر فيها الفساد والمحسوبية، إضافة إلى إطلاق قانون العقوبات المالية ودفع الغرامات الكبيرة في حال مخالفة أوامرها.