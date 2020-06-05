شهداء وجرحى بينهم أطفال في انفجار سيارة مفخخة في رأس العين (سري كانييه)

سُمع دوي انفجار عنيف في مدينة رأس العين (سري كانييه) الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية “نبع السلام” شمال الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن سيارة ملغمة انفجرت قرب دوار “الحسكة” في رأس العين، ما تسبب بارتقاء شهيدين من المدنيين كحصيلة أولية، أحدهما طفل، وإصابة 7 آخرين جراح بعضهم خطيرة.

كان انفجارا عنيفا وقع في 2 يونيو في بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف مدينة رأس العين (سري كانييه) الغربي شمال الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار ناجم عن دراجة نارية مفخخة انفجرت في البلدة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية

وكان المرصد السوري نشر في 23 من الشهر الفائت، أن 5 انفجارات استهدف عدة أماكن في بلدة تل حلف غرب مدينة رأس العين شمال الحسكة، حيث استهدفت تفجيران سيارات شحن، واثنان في بسطات لبيع المحروقات، والخامس على طريق البلدية، ما أسفر عن وقوع 6 إصابات وأضرار مادية في الممتلكات.