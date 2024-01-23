ضربات جوية تطال مواقع ومستودعاً للميليشيات الإيرانية في البوكمال

محافظة دير الزور: نفذت طائرة حربية يعتقد أنها أميركية، غارتين استهدفت مستودعا للأسلحة وشحنة سلاح تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، مما أسفر عن انفجارات متتالية ناجمة عن الذخائر في المستودع.

يذكر أن الطيران الأميركي استهدف مواقع الميليشيات الإيرانية بدير الزور منذ مطلع العام الجاري 4 مرات خلفت خسائر بشرية ومادية.

فيما جاءت التفاصيل على النحو الآتي:

– 7 كانون الثاني، أصيب 2 من المليشيات التابعة لإيران من جنسية غير سورية بجراح بليغة، في استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للقوات الأمريكية، استهدفت شاحنة واحدة على الأقل تابعة للميليشيات براد محملة بسلاح وذخائر، على طريق بلدة الغبرة – مطار الحمدان بريف البوكمال شرقي دير الزور، بعد عبورها الأراضي العراقية باتجاه الداخل السوري.

– 8 كانون الثاني، استهدف طيران حربي يرجح أنه أميركي مواقع الميــليشيات ضمن منطقة المزارع بمحيط مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة، دون معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

– 14 كانون الثاني، دوت انفجارات في مدينة دير الزور، ناجمة عن استهداف طائرات “التحالف الدولي”، مواقع للمجموعات المدعومة من إيران قرب مطار دير الزور العسكري.